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انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

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مصراوي Masrawy

انضمام الفرقاطة "شباب " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

10:38 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

انضمام الفرقاطة شباب مصر إلى القوات البحرية

كتب- مصطفى المنشاوي:

وصلت الفرقاطة "شباب مصر" إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، برأس التين بالإسكندرية، قادمة من كوريا الجنوبية، بعد إتمام إجراءات استلامها من الدولة الكورية، حيث تم إهداؤها إلى مصر في إطار دعم العلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة المصرية والكورية، وجهود القيادة السياسية لكلا البلدين ودعمهما القوى لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن الفرقاطة "شباب مصر" تتميز بالقدرات القتالية العالية وقدرة الإبحار لمسافات طويلة لمسافة (4500) ميل بحري، وبسرعة تصل إلى (32) عقدة وحمولتها الكلية إلى (1240) طن، وتتميز بقدراتها القتالية العالية من المدفعيات مختلفة الأعيرة، كما يمكنها إطلاق الطوربيدات وقذائف الأعماق، ومزودة بأحدث الأنظمة الملاحية والإشارية.

وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الفرقاطة في توقيت قياسي بذل خلالها رجال القوات البحرية الجهد والعرق للتدريب والعمل على جميع التقنيات المزودة بها الفرقاطة، ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقطعت الفرقاطة مسافة (15) ألف كم أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن تخللها تنفيذ تدريبات مشتركة مع كل من البحرية الكورية الجنوبية والبحرية الهندية.​

 

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مصراوي Masrawy

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