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ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية

10:44 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

شن قطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية بدائرة مركز المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 قطع سلاح ناري، و5 طلقات مُختلفة الأعيرة، و23 كيلو جرام من نبات "البانجو" المُخدر، و360 جرام من مسحوق "الهيروين" المُخدر، و100 جرام من جوهر "الحشيش" المُخدر، و160 قرصًا مُخدرًا.

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