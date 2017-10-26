ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

شن قطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية بدائرة مركز المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 قطع سلاح ناري، و5 طلقات مُختلفة الأعيرة، و23 كيلو جرام من نبات "البانجو" المُخدر، و360 جرام من مسحوق "الهيروين" المُخدر، و100 جرام من جوهر "الحشيش" المُخدر، و160 قرصًا مُخدرًا.