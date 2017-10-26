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إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

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مصراوي Masrawy

إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

10:41 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 14 قيراط بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بشكل فوري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح علي الرفاعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن الوحدة المحلية نظمت حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بناحية قرية السمطا، بالاشتراك مع قوات الأمن.

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