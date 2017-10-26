انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

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وصلت الفرقاطة "شباب مصر"، اليوم الخميس، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية برأس التين بالإسكندرية قادمة من كوريا الجنوبية، بعد إتمام إجراءات استلامها.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إنه تم إهداء الفرقاطة إلى مصر في إطار دعم العلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة المصرية والكورية، وجهود القيادة السياسية للبلدين ودعمهما القوى لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وأضاف الرفاعي، في بيان له، اليوم، أن "شباب مصر" تتميز بالقدرات القتالية العالية، وقدرة الإبحار لمسافات طويلة تصل إلى 4500 ميل بحري، وبسرعة تصل إلى 32 عقدة وحمولتها الكلية إلى 1240 طنا، وتتميز بقدراتها القتالية العالية من المدفعيات مختلفة الأعيرة، كما يمكنها إطلاق الطوربيدات وقذائف الأعماق، ومزودة بأحدث الأنظمة الملاحية والإشارية.

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وذكر أنه تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الفرقاطة في توقيت قياسي، إذ تم تدريب رجال القوات البحرية على جميع التقنيات المزودة بها الفرقاطة، ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم من القيادة العامة للقوات المسلحة، وقطعت الفرقاطة مسافة 15 ألف كيلومتر قس أثناء رحلة العودة إلى مصر، تخللها تنفيذ تدريبات مشتركة مع البحرية الكورية الجنوبية والبحرية الهندية.