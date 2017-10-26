أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

Google+ Print
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وصلت الفرقاطة "شباب "، اليوم الخميس، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية برأس التين بالإسكندرية قادمة من كوريا الجنوبية، بعد إتمام إجراءات استلامها.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إنه تم إهداء الفرقاطة إلى مصر في إطار دعم العلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة المصرية والكورية، وجهود القيادة السياسية للبلدين ودعمهما القوى لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وأضاف الرفاعي، في بيان له، اليوم، أن "شباب مصر" تتميز بالقدرات القتالية العالية، وقدرة الإبحار لمسافات طويلة تصل إلى 4500 ميل بحري، وبسرعة تصل إلى 32 عقدة وحمولتها الكلية إلى 1240 طنا، وتتميز بقدراتها القتالية العالية من المدفعيات مختلفة الأعيرة، كما يمكنها إطلاق الطوربيدات وقذائف الأعماق، ومزودة بأحدث الأنظمة الملاحية والإشارية.

شاهد أيضا

وذكر أنه تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الفرقاطة في توقيت قياسي، إذ تم تدريب رجال القوات البحرية على جميع التقنيات المزودة بها الفرقاطة، ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم من القيادة العامة للقوات المسلحة، وقطعت الفرقاطة مسافة 15 ألف كيلومتر قس أثناء رحلة العودة إلى مصر، تخللها تنفيذ تدريبات مشتركة مع البحرية الكورية الجنوبية والبحرية الهندية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة