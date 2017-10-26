الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

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وكالة الأسوشيتدبرس، أن مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن أنه سوف يزور مصر وإسرائيل أواخر ديسمبر المقبل.

بحسب الوكالة الأمريكية، اليوم الخميس، فإن "بينس" سيلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لبحث التعاون بين مصر والولايات المتحدة حول القضايا الأمنية، كما سيجتمع مع مسؤولين من الحكومة والقادة الدينيين؛ لمناقشة مكافحة اضطهاد الأقليات الدينية.

وكشف بينس، أن الرئيس ترامب أصدر تعليمات إلى وزارة الخارجية الأمريكية، بسحب التمويلات المخصصة لبرامج الأمم المتحدة "غير الفعالة" المعنية بأوضاع الأقليات الدينية المضطهدة والمشردة وإعادة توجيهها في برامج تديرها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسات خاصة.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل العشاء التضامني السنوي مع المسيحيين في الشرق الأوسط - والذي يأتي بعنوان "دفاعًا عن المسيحيين"، تابع بينس: "الرئيس ترامب وجهني إلى الشرق الأوسط في آواخر ديسمبر.. إحدى الرسائل التي سأنقلها نيابة عن الرئيس إلى القادة في المنطقة، هي أن الوقت قد حان لإنهاء اضطهاد المسيحيين وجميع الأقليات الدينية".