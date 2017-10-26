وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية
10:21 ص الخميس 26 أكتوبر 2017
مجدي عبد الغفار وزير الداخلية
كتب - علاء عمران:
أصدر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قرارًا بالسماح لـ ٢١ مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية.
وتضمن القرار- الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس- عدم احتفاظ المواطنين المشار إليهم بالجنسية المصرية.
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