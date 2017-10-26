وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

كتب - علاء عمران:

أصدر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قرارًا بالسماح لـ ٢١ مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية.

وتضمن القرار- الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس- عدم احتفاظ المواطنين المشار إليهم بالجنسية المصرية.