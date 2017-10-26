خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون
10:15 ص الخميس 26 أكتوبر 2017
الام القولون
كتبت-هدير غيث:
قالت وسام سمير الديب، خبيرة التغذية، إن التهاب القولون يحدث في جزء من الأمعاء الغليظة، وذلك بسبب سوء التغذية والهضم، وتناول بعض الأطعمة الضارة.
وتختلف نسب التعرض لالتهاب القولون من شخص لآخر، بحسب حساسية جداره، لذلك هناك بعض الأطعمة عليك الابتعاد عن تناولها لتجنب الإصابةبالمرض.
1-الوجبات الجاهزة السريعة.
2-الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة، ومحسنات الطعام، مثل المقرمشات والكولا.
3-تناول المياه أثناء الأكل.
4-الطعام الذي يحتوي على كثير من الملح.
5-الحوادق مثل الجبنة المملحة.
6- الطعام الحار.
7- الطعام المسبك.
8-الكرنب.
وأوضحت "وسام" أن الضغط العصبي من أهم أسباب الإصابة بالتهاب القولون، لذلك يجب عليك الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى زيادة أعراضه.
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