رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كان آخر أبناء جيله خوضًا لتجربة البطولة السينمائية، ربما لأسباب تتعلق باقتناع المنتجين بموهبته كممثل قادر على حمل مسؤولية بطولة عمل كامل، وعندما ظفر بأدوار البطولة لم يحقق إيرادات قياسية في دائرة المنافسة على شباك التذاكر، وإنما كان دائمًا في المراكز المتوسطة بل والأخيرة أحيانًا، والتفسير قد لا يعود إلى حجم موهبته كما أوضح هو في تصريحات إعلامية، وإنما للموضوعات السياسية التي ناقشها ولم تسهوى الكثيرين، التي غلفها بآراء سياسية على أرض الواقع، كان لها أثرها في الهبوط بالإيرادات أحيانًا.

ويرصد موقع "التحرير - لايف" في التقرير التالي 16 معلومة عن الفنان الكوميدي هاني رمزي..

1- ولد هاني عادل رمزي، في يوم 26 أكتوبر من عام 1964م، بمدينة "بني مزار" التابعة لمحافظة المنيا.

2- ينتمي لعائله حقوقية من الدرجة الأولى، فوالده هو المحامي الشهير عادل رمزي، وشقيقه الأوسط النائب البرلماني السابق والمحامي إيهاب رمزي، أصغر من حصل على الدكتوراه بالقانون الجنائى في مصر عن عمر 29 عامًا، أما شقيقه الأصغر فهو المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة، وأحد النشطاء السياسيين والحقوقين، ولديه شقيقة تعمل محامية أيضًا بالولايات المتحدة، في حين كان جده نقيب المحامين بمحافظة المنيا، وأحد ثوار 1919.

3- تعلق بالفن منذ صغره، لكنه خاف أن تجبره أسرته على العمل بالسلك الحقوقي، فالتحق بكلية التجارة، ثم دخل المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيه عام 1991، ثم تم تعيينه في مسرح الطفل، لكنه قدم استقالته بعد شهرين فقط، لأسباب تتعلق بالمحتوى الدرامي الذي يتم تقديمه، وفق ما صرح به في حوار مع "الأهرام".

4- تزوج من السيدة "منى مهاب" وأنجب "شادي وجاسمين".

5- يعتبر بدايته الحقيقية في المسرح مع المخرج والممثل محمد صبحي، في ثمانينات القرن الماضي، من خلال فرقة "ستوديو 80"، وصرح في حوار صحفي سابق مع مجلة "زهرة الخليج" بأن أول أجر تقاضاه كان 240 جنيهًا شهريًا، أي ما يعادل 8 جنيها في اليوم الواحد، وذلك نظير المشاركة في مسرحيات "تخاريف"، و"وجهة نظر"، لكنه انتقل بعد تحقيقه نجومية أوسع للعمل في مسرح "سمير العصفوري"، وتقديم عدد من المسرحيات الناجحة مثل "ألابندا" و"كدة أوكيه" و"عفروتو".

6- كانت مشاركته في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998، بمثابة "فاتحة خير" له في عالم السينما، كباقي أبناء جيله مثل أحمد السقا ومنى زكي وغادة عادل.

7- قدم أول بطولة سينمائية له في فيلم "صعيدي رايح جاي"، عام 2001، الذي حقق إيرادات عالية وقت عرضه، لكنه يعتبر فيلم "جواز بقرار جمهوري" الانطلاقة الحقيقية له في عالم السينما، كما صرح في حوار قديم مع جريدة "الشرق الأوسط".

شاهد أيضا

8- يعتبر فيلم "عايز حقي" الذي تم إنتاجه عام 2003، من الأفلام الهامة في مسيرته الفنية، لما حققه من نجاح واسع، وشعبية لدى الجمهور، خاصة وأنه ناقش موضوعًا حساسًا يتعلق بحقوق المواطن الدستورية في ظل نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

9- تعرض فيلم "ظاظا"، إنتاج 2006، إلى عقبات كثيرة، بسبب محتواه السياسي، حيث صرح "رمزي" في حوار تليفزيوني بأنه تم حذف عدد من مشاهد الفيلم حتى يتم عرضه، موضحًا أن اتصالًا هاتفيًا تم بين رئيس ديوان رئيس الجمهورية آنذاك الدكتور زكريا عزمي، والفنان السيد راضي، الذي كان يجسد شخصية موازية في الفيلم، عاتب خلاله "عزمي" الفنان الكبير، قائلًا له: "ده أنا يا سيد؟ بقى أنا كده؟"، لكن الأخير شرح له أن أحداث الفيلم تدور في زمن مختلف، حتى يبعد عنه فكرة الإسقاط عل شخصيته بالفيلم.

10- قدم عددًا من البطولات السينماية فيما بعد، لكنها لم تحقق نجاحًا كبيرًا موازيًا للأفلام السابقة مثل "توم وجيمي" و"نوم التلات" و"سامي أكسيد الكريون".

11- قال إن المسلسلات التي قدمها بعد مسلسل "مبروك جالك قلق" مع غادة عادل، لم تحقق نجاحًا مواتيًا لأسباب غير معروفة.

12- خاض تجربة برامج المقالب لأول مرة من خلال تقديمه برنامج "هبوط اضطراري" في رمضان 2015، على شاشة قناة الحياة، كما اعترف بـ"تمثيله" دور الضحية حينما ظهر ببرنامج المقالب "فؤش في المعسكر" مع الفنان محمد فؤاد، بسبب علمه وقت التصوير بالمقلب.

13- اعترف أنه غازل نظام مبارك، بتصريحه قبل الثورة بأن جمال مبارك هو المرشح الأقرب والأكثر صلاحية لتولي منصب رئاسة الجمهورية خلفًا لوالده، رافضًا تسمية ذلك بالتوريث، لكنه صرح بعد ثورة 25 يناير التي شارك فيها، وقال: "كان لازم أسوق الهبل على الشيطنة وقتها عشان كنت بحضر لفيلم اسمه المصنع، وكان محتواه سياسي، وكنت خايف الرقابة ترفض الفيلم، فاضطريت أقول ده وقتها، لكنه فعلًا كان توريث، بس مهو معروف إنه كان هيجي بعد أبوه".

14- أشار إلى أنه شارك في ثورة 25 يناير، التي انسحب منها بعد خطاب الرئيس مبارك الذي وعد فيه بالرحيل بعد 9 أشهر، مؤكدًا على ضرورة رحيل الرئيس الأسبق عن كرسي الحكم آنذاك، حتى أنه غنى يوم تنحي مبارك: "حالو يا حالو مبارك شعبه حالو"، لكنه تراجع فيما بعد وأكد أنه "اتلعب بيه" وقت ثورة يناير، واعترف بخطأه في نزوله ميدان التحرير إلى جوار الثوار، وفق ما ذكره في برنامج "مصارحة حرة"، المذاع على قناة النهار.

15- له موقف معادِ من جماعة الإخوان المسلمين، حتى أنه صرح بأن خيرت الشاطر، القيادي الإخواني المعروف، أصدر تعليماته بإيقاف برنامجه المذاع على "إم بي سي مصر" الذي كان يحمل اسم "الليلة مع هاني"، بسبب استضافته لزعيم الجماعة السلفية ياسر برهامي وقت خلاف جماعة الإخوان والسلفيين، وكذلك بسبب تشبيه المخرجة إيناس الدغيدي له بـ"أبو لهب" في إحدى الحلقات، لافتًا إلى أنه كان يذهب إلى استديو التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي "متخفيًا" خوفًا من تهديدات أنصار الجماعة المحظورة له.

16- تعرض لحملة هجوم عنيفة بسبب اشتراكه في إعلان للترويج عن منتجات "ملابس داخلية" بشكل مبتذل من وجهة نظر البعض، لكنه رده جاء: "بحب الإعلان ده جدا ومش ندمان إني عملته، والحملة دي اللي قادتها جماعة الإخوان لأنهم كانوا هيموتوا من برنامج الليلة مع هاني".