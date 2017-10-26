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هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

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مصراوي Masrawy

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

10:00 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

طرق خبيثة لكشف الكذب عبر الـ"واتس آب"

 كتبت- ميرا ماهر:

توصلت دراسة أمريكية بجامعة "كورنيل" إلى مؤشرات لكشف الكذب في محادثات برنامج واتس آب، كما وجدوا بعض الاختلافات بين كذب الرجال والنساء خلال تلك المحادثات.

ذكر موقع DW الألماني، نقلا عن موقع "شتيرن" الألماني، إنه كلما احتاج المرسل إلى استخدام المزيد من الكلمات لشرح موقفه أو التعبير عن فكرته، زاد التأكد من احتمال الكذب.

وتلعب عدد الكلمات أيضاً دوراً هاماً في معرفة الكذب أثناء المحادثات، فمثلاً النساء غالباً ما يستخدمن الضمائر الشخصية "أنا"، والكلمات المضللة أكثر من الرجال.

ويستخدم الرجال الضمير بصورة أكبر كقول: "سأصل متأخراً، لأن سيارتي معطلة".

ولاحظ الباحثون أن عدد كلمات الأخبار الكاذبة تكون أطول بمعدل 8,2 كلمة، مقابل 7,4 كلمة للمحادثات غير الكاذبة، وتحتوي رسائل النساء الكاذبة عادةً على معدل 9,2 كلمة مقابل 8 كلمة للمحادثة الخالية من الأكاذيب.

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مصراوي Masrawy

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