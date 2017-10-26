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العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء

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مصراوي Masrawy

العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء

09:38 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء

حيدر العبادي

بغداد - (د ب أ):

جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الخميس رفضه نتائج الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان الشهر الماضي للانفصال عن العراق.

وقال خلال جلسة مباحثات رسمية في طهران مع نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري: "لا نقبل إلا بإلغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور".

وأضاف أن "إجراء الاستفتاء جاء في وقت نخوض فيه حربا ضد داعش وبعد أن توحدنا لقتال داعش وحذرنا من إجرائه، لكن دون جدوى، ولم نعتبر إجراءاتنا الدستورية في بسط السلطة الاتحادية إلا انتصارا لجميع العراقيين".

وكانت حكومة إقليم كردستان طرحت مساء أمس الأول الثلاثاء مبادرة شملت تجميد نتائج عملية الاستفتاء التي أجريت في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، والبدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي.

وقال العبادي في إيران إن "تعزيز العلاقات بين العراق وإيران مهم ليس لنا فقط وانما لعموم المنطقة وأمنها واستقرارها وازدهارها ... ونحن ندعو إلى التعاون وتبادل المصالح لخدمة شعوبنا وإنهاء التدخلات التي أدت إلى المزيد من الدمار والضحايا".

من جهته، هنأ جهانغيري العبادي على "الانتصارات التي تحققها القوات العراقية بتحرير المدن من داعش"، وأضاف :"وكذلك نهنئكم بنجاحكم في حفظ وحدة العراق وسيادته، وسنواصل دعم العراق والمساهمة ببنائه واستقراره".

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