بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء

صورة- ماذا كتبت ملكة جمال الكون عن صورتها على شاطئ الإسكندرية؟

كتبت- هاجر حاتم:

يليق مع الشتاء الألوان الترابية في الموضة عمومًا، ولا نستثني منها ألوان الأظافر، خاصًة "البيج، والأوف وايت، والرمادي".

وظهر أيضًا هذا الشتاء الألوان اللامعة مثل الفضي والذهبي، ومازالت الألوان الـ "matt" أو "المطفية" متواجدة على الساحة.

وفي هذا الألبوم نستعرض لك بعض من صيحات ألوان الأظافر من موقع pinterest.