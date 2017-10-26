رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

الأقصر - محمد محروس :

يستكمل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، جولته الميدانية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، برفقة وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الآثار الدكتور خالد العناني.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء اليوم الخميس مستشفى البياضية المركزي ومشروع الإسكان الاجتماعي ومحطة لرفع المياه بمدينة طيبة شمال المحافظة.

ووصل رئيس الوزراء إلي محافظة الأقصر مساء أمس الأربعاء وذلك لتفقد عدد من المشروعات الأثرية والتنموية والخدمية في المحافظة.

وبدأ رئيس الوزراء والوفد المرافق له، زيارتهم للمحافظة التي رافقهم خلالها محافظ الأقصر محمد بدر، بتفقد معبد الأقصر ومشروع استكمال تطوير وكشف طريق الكباش الفرعوني الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر، بطول 2700 متر، حيث استمع رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح مفصل عن المشروع ، ومراحل العمل الجارية والتي تشمل العديد من الأعمال منها تسوية المصاطب وإقامة قواعد حجرية للكباش وحوائط خرسانية وتكسيات من الطوب اللبن على جانبي الطريق وتكسيات جديدة للكوبريين العلويين بالطريق تراعي التصميم الأثري، وعمل إضاءة متحفية للطريق بالكامل.

ثم استقل رئيس الوزراء والوفد المرافق له، معدية الأهالي النهرية، وتوجه إلى البر الغربي للأقصر، حيث تفقد مشروع إضاءة البر الغربي بمعبد الملكة حتشبسوت، كما زار مقبرة الملك رمسيس الثالث بوادي الملوك، ومقبرة الملكة نفرتاري بوادي الملكات.

وأكد رئيس الوزراء خلال الجولة، على ضرورة الانتهاء من المشاريع الخاصة برفع كفاءة المواقع الأثرية بالمحافظة، والتي تشمل مشروع تطوير طريق الكباش وفق الجدول الزمني الموضوع، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع منظومة التأمين الإلكتروني لجميع المواقع الأثرية بها.

كما عقد رئيس الوزراء، لقاء مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة الأقصر، داخل مقر ديوان عام محافظة الأقصر، للاستماع إلى أهم المطالب والاحتياجات والأولويات الخاصة بالمحافظة.

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