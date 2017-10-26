أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

Google+ Print
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على باق الأنحاء نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى الداخل لتصل إلى بعض محافظات الوجه البحري والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحالة الرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية، أما البحر الأحمر شمالية غربية.

شاهد أيضا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن :

المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 22 31
وسط الدلتا 22 31
الإسكندرية 18 30
بلطيم 18 29
مطروح 20 22
السلوم 14 22
سيوة 15 25
بورسعيد 22 28
دمياط 19 28
العريش 16 28
رفح 15 27
الإسماعيلية 17 32
السويس 18 32
رأس سدر 18 31
نخل 9 29
نويبع 23 29
طابا 15 29
كاترين 11 25
الطور 19 29
شرم الشيخ 23 31
الغردقة 20 31
مرسى علم 20 30
الفيوم 17 31
بني سويف 18 31
المنيا 16 32
أسيوط 14 32
سوهاج 15 32
قنا 16 32
الأقصر 17 33
أسوان 19 34
أبو سمبل 18 34
الوادي الجديد 14 33
شلاتين 24 33
أبو رماد 25 32
رأس حدربة 26 31
حلايب 27 31
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة