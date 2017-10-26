اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على باق الأنحاء نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى الداخل لتصل إلى بعض محافظات الوجه البحري والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحالة الرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية، أما البحر الأحمر شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 22 31

وسط الدلتا 22 31

الإسكندرية 18 30

بلطيم 18 29

مطروح 20 22

السلوم 14 22

سيوة 15 25

بورسعيد 22 28

دمياط 19 28

العريش 16 28

رفح 15 27

الإسماعيلية 17 32

السويس 18 32

رأس سدر 18 31

نخل 9 29

نويبع 23 29

طابا 15 29

كاترين 11 25

الطور 19 29

شرم الشيخ 23 31

الغردقة 20 31

مرسى علم 20 30

الفيوم 17 31

بني سويف 18 31

المنيا 16 32

أسيوط 14 32

سوهاج 15 32

قنا 16 32

الأقصر 17 33

أسوان 19 34

أبو سمبل 18 34

الوادي الجديد 14 33

شلاتين 24 33

أبو رماد 25 32

رأس حدربة 26 31

حلايب 27 31

