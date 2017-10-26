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رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

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رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

التحرير

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أشاد سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد المغربي، باستقبال النادي الأهلي لبعثة فريقه فور الوصول إلى مطار برج العرب، متمنيًا التوفيق للجميع.

ورفض «ناصيري»، خلال تصريحاته بحلقة الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «ON sport»، الحديث بشكل فني عن مواجهة الفريقين، مشيرًا إلى أن جميع العرب والأفارقة ينتظرون أن تسود اللقاء روح رياضية وانضباط، مؤكدًا أن العلاقة بين الناديين ستظل مميزة لأنها تمتد لسنوات طويلة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.  

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التحرير

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