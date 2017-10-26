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حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

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مصراوي Masrawy

: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

08:00 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

كتب - مصراوى

نرصد لك توقعات النجوم والأبراج وفقاً لما ذكره موقع "horoscope":

برج الحمل:

خبرات كثيرة تكتسبها اليوم من زملاء العمل الأقدم منك فى الشركة، وخطط كثيرة فى انتظارك الفترة القادمة فكن على استعداد. 

برج الثور:

اليوم ايجابياً أنت تتمتع بقدرات معنوية هائلة، ما يجعل كل امورك تتقدم للأفضل، لكن ما زلت متهوراً والأقوال تخرج منك من دون تفكير، حاول تجنب ذلك.

:

أنت بحاجة إلى تحمل مسئولية أخطائك، واليوم تتاح أمامك فرصة ذهبية لا تهدرها.

:

الحظ حليفك اليوم ويفتح أمامك أبواب النجاح والربح المادي.

برج الاسد:

تشهد تألقا كبيرا على الصعيد المهنى خلال الأيام المقبلة وهذا يعود بشكل إيجابى عليك.

:

أمامك اليوم تحديات كبيرة على الصعيد المهنى، وتسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافك.

برج الميزان:

يحاول بعض الأصدقاء خلق مشاكل لك، احذر فهذا اليوم قد يسبب بتراجع أو وصدام، استغل الطقس للقيام بالتمارين الرياضية في الهواء الطلق.

:

عليك اليوم  أن تفكر جيدًا قبل أن تقبل على أى خطوة هامة .

برج القوس:

لا تتفاعل مع أزمات الآخرين بالشكل الذى يصيبك بضرر صحى، وحأول أن تتحكم فى مشاعرك. 

برج الجدي:

كثرة الإرهاق تكون عواقبه وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار.

:

العمل يتطلب منك مزيدا من الجهد خلال الفترة المقبلة لتتمكن من أداء ما عليك من مهام.

 

 

:

خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية

 

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مصراوي Masrawy

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