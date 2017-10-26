حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"
08:00 ص الخميس 26 أكتوبر 2017
كتب - مصراوى
نرصد لك توقعات النجوم والأبراج وفقاً لما ذكره موقع "horoscope":
برج الحمل:
خبرات كثيرة تكتسبها اليوم من زملاء العمل الأقدم منك فى الشركة، وخطط كثيرة فى انتظارك الفترة القادمة فكن على استعداد.
برج الثور:
اليوم ايجابياً أنت تتمتع بقدرات معنوية هائلة، ما يجعل كل امورك تتقدم للأفضل، لكن ما زلت متهوراً والأقوال تخرج منك من دون تفكير، حاول تجنب ذلك.
أنت بحاجة إلى تحمل مسئولية أخطائك، واليوم تتاح أمامك فرصة ذهبية لا تهدرها.
الحظ حليفك اليوم ويفتح أمامك أبواب النجاح والربح المادي.
برج الاسد:
تشهد تألقا كبيرا على الصعيد المهنى خلال الأيام المقبلة وهذا يعود بشكل إيجابى عليك.
أمامك اليوم تحديات كبيرة على الصعيد المهنى، وتسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافك.
برج الميزان:
يحاول بعض الأصدقاء خلق مشاكل لك، احذر فهذا اليوم قد يسبب بتراجع أو وصدام، استغل الطقس للقيام بالتمارين الرياضية في الهواء الطلق.
عليك اليوم أن تفكر جيدًا قبل أن تقبل على أى خطوة هامة .
برج القوس:
لا تتفاعل مع أزمات الآخرين بالشكل الذى يصيبك بضرر صحى، وحأول أن تتحكم فى مشاعرك.
برج الجدي:
كثرة الإرهاق تكون عواقبه وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار.
العمل يتطلب منك مزيدا من الجهد خلال الفترة المقبلة لتتمكن من أداء ما عليك من مهام.
خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية
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