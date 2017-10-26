الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

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رد الإعلامي محمد الغيطي، على هجوم شادي محمد، قائد النادي الأهلي الأسبق، عليه، تعليقًا على وصفه لمحمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية المعتزل، بـ«الإرهابي».

وكان شادي محمد، قد فتح النار على الغيطي، بعد وصف الأخير لأبو تريكة، بـ«الإرهابي الملطخة يده بالدماء»، وذلك على خلفية الدعوات التي طالبت بعودته للعب مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وقال «شادي»، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه على قناة الأهلي: «إذا كنت تعتقد أن الهجوم على أبو تريكة سيمنحك شعبية، فهي شعبية سلبية تؤدي إلى كره، مبدأك واضح»، معلقًا: «لما جيت عند أبو تريكة بقى واضح إنه وجعك».

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ومن جانبه علق الغيطي، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «صح النوم» الذي يقدمه على قناة «LTC»: «لم نفسك يا شادي أيوة أبو تريكة إرهابي، وأي حد هيدافع عنه يبقى إرهابي زيه»، مضيفًا: «الكثير ممن يمارسون النقد الرياضي جهلة».