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سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

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سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

التحرير

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قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مساء الأربعاء، إن موافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، إنجاز كبير، حيث أن القانون من أهم الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار في .

وأضافت نصر، خلال مداخلة مع الإعلامية رشا نبيل، لبرنامج «كلام تاني»، عبر فضائية «دريم»، أن «القانون جزء من إصلاح تشريعي متكامل، ووحده لا يكفي، بل يحتاج لتشريعات أخرى مُكملة له، بل أن كل ذلك ليس كافيًا، والإصلاح المؤسسي والإداري هو الأهم».

وتابعت الوزيرة، أنه «سيكون هناك خريطة استثمارية شاملة كل القطاعات، ومناخ الاستثمار ليس دور وزارة الاستثمار فقط، بل دور الوزارة هو إتاحة مناخ استثمار مواتي للوزارات الأخرى، ونستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار».

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ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء، بشكل نهائي على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الذي يهدف إلى جذب أموال مستثمرين خارجيين تحتاج إليها البلاد مع مضيها قدمًا في إجراء إصلاحات.

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التحرير

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