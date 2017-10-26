العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

اسطنبول - (د ب أ):

قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، ماركوس بيكو، إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يواصل الضغط على أنقرة، وذلك بعد أن أطلقت السلطات التركية سراح ثمانية نشطاء حقوقيين كانت تعتقلهم.

وأضاف بيكو في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ثمة الكثير مما ينبغي فعله قبل أن نتحدث عن تطبيع العلاقات".

وقال: "المجتمع الدولي مازال مطالبا بالضغط على السلطات التركية والحكومة التركية على المستويات كافة لضمان الحفاظ على معايير حقوق الإنسان ولنرى حقا سيادة القانون واستقلال القضاء".

واعتبر أن الإفراج عن النشطاء يعد تطورا مهما، لكنه أضاف أن التهم كانت عبثية.