قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

لندن - (بي بي سي):

أفادت وسائل إعلام قطرية أن الحكومة ستضع حدا أدنى لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن قطر وقعت اتفاقيات ثنائية مع 36 من البلدان التي تشكل مصدر العمالة التي يبلغ قوامها مليونين.

وجاء الإعلان عشية انعقاد مؤتمر منظمة العمل الدولية التي قد تباشر بعملية تحقيق رسمية في معاملة قطر للعمال الوافدين.

وإذا قررت المنظمة إطلاق التحقيق فسيكون ذلك محرجا لقطر.

وقد أعلن عن المبادرة الجديدة خلال اجتماع لوزير التطوير الإداري والعمل والشؤون الاجتماعية عيسى بن سعد الجفالي النعيمي مع دبلوماسيين أجانب.

ونسبت وكالة الأنباء القطرية (قانا) إلى الوزير قوله إن "الحد الأدنى للأجور سيكون كفيلا بتأمين الاحتياجات الأساسية للعامل بمستوى إنساني".

وكان عمال أجانب ومنظمات حقوقية ونقابات عمال قد قالوا إن عمالا أجانب قد يكونون استدرجوا للعمل في الخليج بأجور مغرية ثم حصلوا على أقل منها.

وكانت قطر قد بدأت في شهر فبراير من عام 2015 العمل بنظام يكفل دفع رواتب العمالة بشكل إلكتروني كل أسبوعين أو كل شهر.