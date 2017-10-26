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رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم

06:36 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم

بغداد- (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي صباح اليوم الخميس انطلاق عملية تحرير قضاء القائم من تنظيم داعش، قائلا إنه "ليس أمام الدواعش غير الموت أو الاستسلام".

ونقلت قناة السومرية نيوز العراقية في موقعها الإلكتروني عن بيان للعبادي أن "جحافل البطولة والفداء تزحف للقضاء على آخر معقل للإرهاب في العراق لتحرير القائم وراوة والقرى والقصبات في غرب الأنبار والتي ستعود جميعها إلى أرض الوطن بعزيمة وصمود مقاتلينا الأبطال".

وأضاف العبادي: "نكرر ما قلناه سابقا بأن معاركنا أصبحت أعراسا للانتصار وهزيمة منكرة لداعش".

وتابع العبادي :"سنواصل تحقيق الانتصارات في جميع المجالات لأبناء شعبنا المعطاء"، مخاطبا أبناء القوات المسلحة بالقول إن "شعبنا معكم والحق معكم فانطلقوا فالنصر حليفكم".

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مصراوي Masrawy

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