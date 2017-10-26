مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد حسين عموتة، المدير الفني لنادي الوداد المغربي، على أهمية مواجهة النادي الأهلي في ذهاب نهائي بطولة دوري إفريقيا، خاصة أنها بين فريقين لدى كل منهما الطموح لحصد اللقب.

وأضاف «عموتة»، خلال تصريحاته بحلقة الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «ON sport»، أن الأهلي هو حاليًا أكبر نادي عربي وإفريقي، ويملك العدد الأوفر من الألقاب، لكن فريقه سيكون حاضرًا خلال مواجهتى الذهاب والعودة.

وعن النتيجة الكبيرة التي حققها المارد الأحمر، على حساب النجم الساحلي، قال مدرب الوداد، إن اللقاء كان له ظروفه حيث ساهم توقيت الهدف الأول لبطل مصر في ارتباك الفريق التونسي في ظل التفوق الهجومي للأهلي، موضحًا أن مواجهة الوداد ستكون مختلفة بالتأكيد.

شاهد أيضا

وعلق «عموتة»، على الغيابات التي يعاني منها الأهلي قبل اللقاء، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر لا يتأثر بغياب لاعب أو أكثر، لأنه يمتلك خيارات كثيرة ولاعبين مميزين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.