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تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية

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تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية

التحرير

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تأهل فريق تشيلسى إلى ربع نهائى بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه على إيفرتون بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى دور الـ16 من البطولة.

وسجل فريق تشيلسي هدف اللقاء الأول عن طريق اللاعب الألماني أنطونيو روديجر في الدقيقة 26 من زمن المباراة، وفى الدقيقة 91 تمكن البرازيلى ويليان من إضافة الهدف الثانى لتشيلسى بعد جملة رائعة انتهت بتسديدة قوية من النجم البرازيلى فى شباك التوفييز لتعلن عن ثانى أهداف البلوز.

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وقبل إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، استطاع فريق إيفرتون أن يقلص النتيجة عن طريق اللاعب دومينيك كالفيرت ليوين، لينتهي بعدها اللقاء بفوز فريق تشيلسي بنتيجة 2-1 وتأهله الى ربع النهائي من المسابقة. 

وبذلك التحق  تشيلسي بالمتأهلين إلى الدور المقبل برفقة بريستول سيتي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وآرسنال وليستر سيتي وبورنموث.

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التحرير

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