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ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

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مصراوي Masrawy

يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

03:14 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ):

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة ، الأربعاء، لتشجيع استخدام الطائرات بدون طيار وتجربة تغييرات محتملة للوائح ذات الصلة باستخدام تلك الطائرات في السماوات المفتوحة لأغراض النقل وأغراض أخرى.

وقال البيت الأبيض إن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة اللوائح "التي عفا عليها الزمن" والتي تحد من استخدام الطائرات بدون طيار والدفع نحو تجربة تكنولوجيا جديدة.

وقالت وزيرة النقل، إلين تشاو: "هذا البرنامج يدعم التزام الرئيس بتعزيز الإبداع التكنولوجي الذي سيكون محفزا لأفكار لديها القدرة على تغيير حياتنا اليومية".

وتقوم وزارة النقل بوضع برامج مع السلطات المحلية لتجربة استخدام الطائرات بدون طيار خارج القيود الحالية التي تحد من استخدامها ليلا، بالقرب من الناس وخارج خط رؤية المشغلين.

وقال البيت الأبيض إن البرنامج يمكن أن "يفتح السماء لتقديم الأدوية المنقذة للحياة والعبوات التجارية والتفتيش على البنية التحتية الحيوية ودعم عمليات إدارة حالات الطوارئ".

وتقتضي القواعد الحالية التي وضعت في عهد إدارة باراك أوباما من المشغلين استخدام الطائرات بدون طيار فقط خلال ساعات النهار.

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