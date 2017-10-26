النيابة الإدارية: زيادة جرائم الإهمال الطبي خلال 2017.. والقاهرة في المقدمة

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قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، مساء الأربعاء، إن «الاختلاس والإضرار بالمال العام من الجرائم التي شهدت زيادة هذا العام».

وأضاف سمير، خلال حواره ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن «هناك زيادة في جرائم الإهمال الطبي خلال العام، بينما هناك انخفاض في جرائم البناء على أراضي الدولة بشكلِ ملحوظ».

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وأوضح أن «هناك مسح جوي لمعرفة التعديات على أراضي الدولة»، لافتًا إلى أن «قانون النيابة الإدارية يُلزم بتقديم تقرير شامل نهاية كل عام لرئيس الجمهورية يتضمن كافة الاقتراحات».

ولفت إلى أن «أعلى المحافظات التي شهدت مخالفات في مجال الصحة هي القاهرة ويليها الدقهلية، وأقلها هي الإسكندرية»، موضحًا أن «أعلى المحافظات التي شهدت مخالفات في مجال التعليم هي الشرقية تليها الدقهلية».