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أسامة نبيه يجيب.. هل ينضم غالي ومتعب وشيكابالا للمنتخب؟ (فيديو)

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أسامة نبيه يجيب.. هل ينضم غالي ومتعب وشيكابالا للمنتخب؟ (فيديو) أسامة نبيه يجيب.. هل ينضم غالي ومتعب وشيكابالا للمنتخب؟ (فيديو)

التحرير

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قال أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني، إن الجهاز الفني يتابع جميع اللاعبين المصريين المحترفين في الدوري السعودي، ومن بينهم محمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد المعار حاليًا للرائد، مشيرًا إلى أنه على رادار  منذ أن كان يشارك في الفريق الأبيض.

وأضاف «نبيه»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة « sports»، أن فرصة شيكابالا لم يأتِ آوانها لكنها واردة بقوة، ونفس الحال حسام غالي، وباسم مرسي، في حالة الاحتياج الفني لأيًا منهما، مؤكدًا أن باب المنتخب مفتوح للجميع.

وتحدث مدرب الفراعنة، عن فرص انضمام عماد متعب، نجم النادي الأهلي للمنتخب مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه لاعب كبير ويملك تاريخ مشرف، وإذا شارك بشكل منتظم مع فريقه سيتم ضمه، خاصة أنه مهاجم مختلف عن جميع أقرانه في .

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وتابع نبيه، أن الجهاز الفني الحالي ضم «متعب» بالفعل في بداية عمله منذ أكثر من عامين، اقتناعًا منه بأحقيته في الحصول على فرصة كمهاجم قدير، لكن ظروف عدم مشاركته بشكل مستمر مع الأهلي أبعدته عن الصورة في الفترة الماضية.

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التحرير

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