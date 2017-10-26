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مدحت شلبي لعدلي القيعي: شكلك «مش حلو» (فيديو)

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مدحت شلبي لعدلي القيعي: شكلك «مش حلو» (فيديو) مدحت شلبي لعدلي القيعي: شكلك «مش حلو» (فيديو)

التحرير

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انتقد الإعلامي مدحت شلبي، المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، بعد تصريحات الأخير التي أدلى بها بحلقة الثلاثاءk من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، تجاه المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي.

وقال «شلبي»، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه على قناة «ON sport»، من حق أى شخص مناصرة أى جبهة انتخابية لكن دون تجريح في منافسه، معلقًا: «ما تبقاش زى الدبة اللي بتقتل صاحبها، شكلك مش حلو، وده ممكن ما يكونش في مصلحة الشخص اللي أنت بتحبه».

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التحرير

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