ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

واشنطن - (أ ف ب):

هنّأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي نظيره الصيني شي جينبينغ على فوزه الأربعاء بولاية ثانية لمدة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني الحاكم وتمهيده بالتالي للبقاء في السلطة لعقود مقبلة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "لقد تحادثت مع الرئيس الصيني شي لتهنئته على صعوده الرائع"، في إشارة على ما يبدو إلى الخطوة الرمزية البالغة الأهمية التي أقدم عليها المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني الثلاثاء بإدراجه فكر شي في ميثاقه، واضعا بذلك الرئيس الصيني في مصاف مؤسس النظام ماو تسي تونغ.

وأضاف ترامب "لقد تحدثنا أيضا عن كوريا الشمالية والتبادلات التجارية وهما موضوعان بالغا الأهمية".

وسيلتقي الرئيس الأمريكي نظيره الصيني في مطلع نوفمبر في بكين في اطار جولة آسيوية ستركز خصوصا على ملف كوريا الشمالية والبرنامجين النووي والباليستي لبيونج يانج.

من جهته لفت مسؤول أمريكي إلى أن لترامب "علاقات عمل ممتازة مع شي جينبينغ" مع قرب قيامه بهذه الجولة، الأولى في منطقة آسيا منذ تسلمه منصبه في يناير.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي "يريد البناء على ما يسميه علاقة بناءة تسعى إلى إحراز تقدم ملموس".

وفاز الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء بولاية جديدة من خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني، ممهدا للبقاء في السلطة لعقود.