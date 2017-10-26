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إطلاق سراح مشروط لثمانية ناشطين حقوقيين في تركيا

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مصراوي Masrawy

إطلاق سراح مشروط لثمانية ناشطين حقوقيين في تركيا

01:07 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

إطلاق سراح مشروط لثمانية ناشطين حقوقيين في تركيا

متظاهرون يرفعون لافتة كتب عليها بالتركية "اطلقوا س

اسطنبول - (أ ف ب):

وافقت محكمة في اسطنبول مساء الأربعاء على منح إطلاق سراح مشروط لثمانية ناشطين حقوقيين يحاكمون بتهم إرهابية، بينهم مديرة فرع منظمة العفو الدولية (امنستي) في تركيا أديل ايزر ومواطن الماني وآخر سويدي.

بالمقابل أمرت المحكمة بالابقاء على رئيس فرع أمنستي في تركيا تانر كيليش قيد التوقيف. ويحاكم كيليش بتهمة "الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح"، في حين يحاكم الثمانية الباقون بتهمة "دعم منظمة إرهابية مسلحة"، في قضية تثير قلق المجتمع الدولي.

ومن المفترض تنفيذ قرار المحكمة واطلاق سراح الموقوفين الثمانية ليل الاربعاء.

وقال الأمين العام لأمنستي سليل شيتي في بيان تعليقا على القرار "اليوم، أخيرا، نحتفل بان اصدقاءنا وزملاءنا سيتمكنون من العودة الى اقاربهم والنوم في أسرّتهم"، مشددا على ان هذه الفرحة "ينغّصها بقاء (كيليش) قيد التوقيف".

أما المتهمان الأجنبيان اللذان يحاكمان في هذه القضية وهما الألماني بيتر شتودنتر والسويدي علي قراوي فيمكنهما مغادرة تركيا لأن قرار إطلاق سراحهما لم يقيّد بشرط المنع من السفر، بحسب وكلاء الدفاع عنهما.

وخلال جلسة الأربعاء نفى المتهمون الواحد تلو الآخر الاتهامات الموجهة اليهم.

وكانت منظمة العفو نفت الاتهامات الموجهة الى الموقوفين مؤكدة انها اتهامات "لا أساس لها" ونددت بمحاكمة تهدف الى ترهيب الناشطين الحقوقيين في تركيا وذلك وسط تراجع الحريات في البلاد منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2015.

هذا المحتوى من

AFP

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