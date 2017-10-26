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انتهى زمن إسماعيل ياسين».. مرتضى يسخر من مؤتمر سليمان بطريقته الخاصة

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انتهى زمن إسماعيل ياسين».. مرتضى يسخر من مؤتمر سليمان بطريقته الخاصة انتهى زمن إسماعيل ياسين».. مرتضى يسخر من مؤتمر سليمان بطريقته الخاصة

التحرير

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بطريقة ساخرة علق ، رئيس نادي ، على مؤتمر أحمد سليمان، المرشح على منصب رئيس القلعة البيضاء في الانتخابات المقبلة.

 ونشر الموقع الرسمي للنادي الأبيض مقطع لمرتضى أثناء تكريمه لأبطال النادي في لعبة «الكروكيه»، وخلال حديثه علق على المؤتمر، قائلًا: «أنا مش قادر أمسك نفسي من العيال الهبلة اللي أنا شوفتها النهاردة في فندق ماريوت، الناس خلاص ردت عليهم».

وأضاف، «لما كنت بحب أضحك كنت بجيب أفلام إسماعيل ياسين، أنا مبقتش محتاج الأفلام دي بعد اللي شوفته النهاردة»، قبل أن يتم عرض صورة لقائمة «سليمان» تم التعليق عليها بمشهد كوميدي ساخر.

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وحضر ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، اليوم الأربعاء مؤتمر أحمد سليمان، المرشح على مقعد رئاسة القلعة البيضاء، في الانتخابات المقبلة، والمقرر اقامتها في الـ23 وال24 من شهر نوفمبر المقبل.

وأعلن «عباس» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، دعمه لسليمان في الانتخابات أمام مرتضى منصور، بـ 2 مليون جنيه. 

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التحرير

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