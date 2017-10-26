شادي محمد لوزير الرياضة: كلام الكواليس غير التليفزيون ليه؟ (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فتح شادي محمد، قائد النادي الأهلي السابق، النار على المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قائلًا: «هى فين عودة الجماهير اللي وعدت بيها بعد ما وصلنا كأس العالم، ده الوعد الـ40».

وأضاف «شادي»، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه على قناة الأهلي، «مباريات الدوري تقام حاليًا بمدرجات خاوية، هو الكلام في التليفزيون حاجة وفي الكواليس حاجة تانية، لازم المسئول يتصرف ويتحاور مع الشباب ويكون على الحياد ولما يقول حاجة في الإعلام تتنفذ».

وتابع لاعب القلعة الحمراء السابق: «لا يوجد مسئول يجلس على كرسيه مدى الحياة، فالجمهور هرب لمشاهدة الدوريات الأوروبية بسبب عدم وجودهم في المدرجات».

شاهد أيضا

واستكمل، «طبعًا محدش هيشوف الموضوع ده، وبيعتمدوا على إن الناس بتنسى، محدش بيسمع غير المصالح».