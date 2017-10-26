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البدري يكشف لـ"التحرير" تفاصيل إصابة ابنته: "ادعولها"

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البدري يكشف لـ"التحرير" تفاصيل إصابة ابنته: "ادعولها" البدري يكشف لـ"التحرير" تفاصيل إصابة ابنته: "ادعولها"

التحرير

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كشف حسام البدري المدير الفني للأهلي عن مروره بأوقات عصيبة وحزينة بعد أن تعرضت ابنته لحادث خطير أثناء استقلالها مترو الانفاق في كندا حيث تقيم العائلة.

وقال البدري في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: " زينة ابنتي تعرضت لحادث صعب وتم ايداعها غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة في كندا وفضلت عائلتي إخفاء الأمر علي حتي لا ارتبك أو تحدث مشكلة في استعدادات الأهلي لمباراة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا ".

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وأضاف المدير الفني للأهلي: " زوجتي أخبرتني فقط أن ابنتي ستغادر العناية المركزة غدًا وأطلب من الجميع الدعاء لها بالشفاء والسلامة ".

كانت زينة البدري قد تعرضت لحادث في إحدى محطات المترو بكندا وأصيبت بإصابات بالغة تسببت في دخولها العناية المركز، في أحد المستشفيات، ومن المقرر أن تظل تحت الملاحظة الطبية بعد مغادرتها العناية.

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التحرير

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