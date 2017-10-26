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عامر: عوار دستوري بكل المشاريع المقدمة لـ«قانون المأذون»

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عامر: عوار دستوري بكل المشاريع المقدمة لـ«قانون المأذون» عامر: عوار دستوري بكل المشاريع المقدمة لـ«قانون المأذون»

التحرير

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قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن هناك عوار دستوري بكل المشاريع المقدمة لقانون تنظيم عمل المأذونين، لافتًا إلى أن لائحة القانون الجديد المُقدم من قِبل  يعتبر المأذون موظف عام ولا يجوز له الجمع بين وظفتين.

أضاف عامر، خلال حواره ببرنامج «ما وراء الحدث»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، «اللائحة أيضًا لم تحدد درجة مالية لوظيفة المأذون بالرغم من تحديد سن المعاش».

أوضح نقيب المأذونين، أن «مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين كل بنوده تنص على واحبات المأذون دون ذكر لحقوقه».

فيما قال محمد الكومي، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة، إن «نقابة المأذونين ستضم جميع الموثقين المعتمدين من الدولة من كافة الديانات».

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أوضح أنه «سيتم وضع طابع خاص بنقابة المأذونين على وثائق الزواج والطلاق لصالح النقابة».

ويدور جدل حاليًا بين البرلمان من جهة، وفئة المأذونين من جهة أخرى، حول مشروع قانون تنظيم عمل المأذون، وقُدم حتى الآن 3 مشاريع للقانون، أحدهم للحكومة.

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التحرير

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