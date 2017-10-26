اتحاد الصناعات: بيع الجلود والأحذية بالتقسيط بدءًا من 2018

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قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن مبادرة بيع الأحذية والمصنوعات الجلدية المحلية للموظفين بالتقسيط لمدة عام بدون فوائد، ستبدأ بمنفذ بيع في القاهرة، وسيتم تعميمها في باقي المحافظات بعد ذلك.

أضاف السمالوطي، خلال مداخلة لبرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن «المبادرة تشمل كافة المنتجات الجلدية وليس أحذية فقط»، موضحًا أنه «سيكون هناك بروتوكول تعاون مع العديد من الهيئات والنقابات لتقديم المنتجات الجلدية».

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تابع: «الهدف هو تخفيف الأعباء عن الموظفين وتشجيع المنتج المحلي.. والتقسيط سيكون لمدة عام بدون فوائد، ومن المقرر أن يتم البدء في تنفيذ المبادرة بداية من العام المقبل».

وكان أسامة الطوخي، رئيس شعبة المصنوعات الجلدية التي تتبغ غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أعلن عن مبادرة جديدة تتعلق ببيع الأحذية في مصر، مؤكدًا أن هذه المبادرة تستهدف قطاعًا عريضًا من موظفي الحكومة المصرية وأسرهم.