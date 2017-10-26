طائرة بدون طيار تقتل سبعة يشتبه بانتمائهم للقاعدة في اليمن

صنعاء - أ ش أ:

قال مسؤولون محليون يمنيون إن سبعة أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم القاعدة قتلوا في غارة شنتها طائرة بدون طيار في وسط اليمن.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء عن المسؤولين قولهم إن الضربة استهدفت سيارتين كانتا تقلان مسلحين في محافظة البيضاء.

وشنت القوات الأمريكية عشرات الضربات الجوية باستخدام طائرات بدون طيار مستهدفة تنظيم القاعدة في اليمن ، واستغل التنظيم الحرب الأهلية بين قوات الحوثي المتحالفة مع إيران، والجيش اليمني لتعزيز موقفه في اليمن.

وتنشط القاعدة في عدة محافظات في جنوب وشرق اليمن من بينها أبين وشبوة والبيضاء.