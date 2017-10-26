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الجيش الليبي: اقتربنا من القضاء على المليشيات المسلحة.. وننسق مع مصر لضبط الحدود

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مصراوي Masrawy

الجيش الليبي: اقتربنا من القضاء على المليشيات المسلحة.. وننسق مع لضبط الحدود

12:19 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

الجيش الليبي: اقتربنا من القضاء على المليشيات المسلحة.. وننسق مع مصر لضبط الحدود

العميد أحمد المسماري

بنغازي - (د ب أ):

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العربية الليبية، التابعة لمجلس النواب ، العميد أحمد المسماري، أن الأمور تسير في المنطقة الغربية من البلاد باتجاه الحسم لصالح الجيش، وضرب الجماعات الإرهابية، وإنهاء وجود الميليشيات، مشيرا إلى التنسيق مع مصر بشأن الحدود المشتركة.

وكشف المسماري، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، عن نجاح القوات المسلحة في تحييد عدد كبير من الشباب المسلحين الذين كانوا ضمن عناصر المليشيات، وضم عدد منهم إلى الجيش، مؤكدا كتائب كاملة قامت بتسليم أسلحتها -بحسب موقع "بوابة أفريقيا " الليبي.

وأوضح المسماري، أن القوات المسلحة تنسق مع مصر بخصوص الحدود الليبية المشتركة لتفادي عمليات تهريب العناصر الإرهابية والأسلحة.

وأكد أن الحدود مع مصر منطقة كثبان رملية ويُسهل تهريب السلاح والدواعش والمخدرات عبر المعابر والمسالك التي يصعب التعامل معها.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، عن اجتماع مهم يعقد يوم السبت المقبل مع رئيس اللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي، الفريق محمود حجازي، والذي كان مقرر خلال الأسبوع الحالي إلا أنه تأجل بسبب الأحداث التي شهدتها منطقة الواحات بمصر.

وتابع أن هذا الاجتماع سيخصص لزيادة التنسيق بين الطرفين، في مكافحة الإرهاب.

كانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت يوم السبت الماضي مقتل 16 شرطيًا، بينهم 11 ضابطًا، إضافة إلى فقدان آخر، وإصابة 13 آخرين؛ بينهم 4 ضباط و9 مجندين، فضلا عن مقتل وإصابة 15 إرهابيًا، في "اشتباكات" الواحات.

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