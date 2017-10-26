في مباراة مثيرة.. وستهام يطيح بتوتنهام من كأس رابطة المحترفين

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حقق فريق وست هام يونايتد فوزًا غاليا على مضيفه توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزية لكرة القدم.

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وافتتح توتنهام التسجيل عن طريق موسى سيسوكو وديلي ألي في الدقيقتين السادسة والسابعة والثلاثين من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.



وفي الشوط الثاني نجح الفريق الضيف في قلب النتيجة ويحقق «ريمونتادا» رائعة لصالحه بـ3 أهداف متتالية عن طريق أندري أيو في الدقيقتين 55و 60، قبل أن يسجل أوجبونا الهدف الثالث في الدقيقة 70من زمن المباراة.



وبذلك ينضم وست هام إلى الـ 7 فرق التي تأهلت لربع النهائي وهي تشيلسي و أرسنال وليستر سيتي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وبورنموث وبريستول سيتي.