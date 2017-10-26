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الأمم المتحدة: 2.3 مليون نازح بالسودان يحتاجون للمساعدات الإنسانية

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: 2.3 مليون نازح بالسودان يحتاجون للمساعدات الإنسانية

12:15 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

الأمم المتحدة: 2.3 مليون نازح بالسودان يحتاجون للمساعدات الإنسانية

الخرطوم - أ ش أ:

قدرت الأمم المتحدة والشركاء العاملين في الحقل الإنساني بالسودان ، أن ما لا يقل عن 2.3 مليون نازح في السودان يحتاجون للمساعدات.

وأفادت نشرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوشا)، أن تقييما للوضع الإنساني حتى نهاية سبتمبر 2017 شاركت فيه الأمم المتحدة والشركاء والحكومة السودانية، خلص إلى أن، الأشخاص الذين تطاول أمد نزوحهم في دارفور، والمتأثرين بالنزاع في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق منذ عام 2011، هم الأكثر احتياجا إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 2.1 مليون نازح في دارفور و240 ألفا في ولايات النيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان.

ووفقاً للنشرة، فإن 533 ألف شخص على الأقل عادوا إلى مواطنهم الأصلية في دارفور حتى الآن، بينما نزح 6200 شخص في عام 2017 من المناطق التي تسيطر عليها في ولاية جنوب كردفان، ولم ترد تقارير عن أي نزوح جديد في ولايتي النيل الأزرق أو غرب كردفان.

وقالت (أوشا) في نشرتها، إن ما يقرب من 183 ألفا و500 لاجئ من دولة جنوب السودان وصلوا إلى السودان في الفترة بين يناير و15 سبتمبر 2017، ليصل العدد الإجمالي لهم منذ ديسمبر 2013 إلى أكثر من 461 ألف لاجئ.

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