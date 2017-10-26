أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

محكمة تركية تأمر بالإفراج عن ثمانية نشطاء محتجزين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محكمة تركية تأمر بالإفراج عن ثمانية نشطاء محتجزين

12:15 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

محكمة تركية تأمر بالإفراج عن ثمانية نشطاء محتجزين

محكمة تركية

اسطنبول - (د ب ا):

أمرت محكمة تركية بإطلاق سراح ثمانية من نشطاء حقوق الإنسان كانوا محتجزين قبل المحاكمة، لكنها أبقت على رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا خلف القضبان.

ومن المقرر استئناف المحاكمة في الشهر المقبل.

وقال المحامي إن من بين المفرج عنهم اليوم بدون أي شروط، المواطن الالماني بيتر شتويتنر وعلي غروي من السويد، في حين أن أحد المواطنين الاتراك المتهمين على الأٌقل سيخضع للضوابط والقيود القضائية.

وحثت ألمانيا والسويد، تركيا على اطلاق سراح الناشطين، بينما قالت منظمة العفو إن الاتهامات المتعلقة بالإرهاب "سخيفة".

وأثارت القضية صدمة في أرجاء المجتمع المدني التركي، وأضافت إلى التوترات بين أنقرة وبرلين.

وكان الناشطون يواجهون السجن لمدة تصل إلى 15 عاما حال إدانتهم.

وجرى اعتقال 10 نشطاء، بينهم مدير فرع منظمة العفو الدولية، أثناء تنظيم حلقة عمل تدريبية في مجال حقوق الإنسان في يوليو باسطنبول.

وأطلق سراح اثنين فيما بعد على ذمة القضية.

واحتجزت السلطات التركية رئيس منظمة العفو الدولية الشهر الماضي، ويواجه أيضا قضية إضافية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المدعي العام التركي يطالب بإنهاء سجن الاحتياطي للناشط الحقوقي الألماني

    أخبار

  • جواز السفر السنغافوري الأقوى عالميا

    أخبار

  • وصول طائرة إلى كابول على متنها أفغان مرحلين من ألمانيا

    أخبار

  • الإعدام لإيراني أدين بالتجسس لحساب إسرائيل

    أخبار

إعلان

8cc41afcb6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات