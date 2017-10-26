محكمة تركية تأمر بالإفراج عن ثمانية نشطاء محتجزين

اسطنبول - (د ب ا):

أمرت محكمة تركية بإطلاق سراح ثمانية من نشطاء حقوق الإنسان كانوا محتجزين قبل المحاكمة، لكنها أبقت على رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا خلف القضبان.

ومن المقرر استئناف المحاكمة في الشهر المقبل.

وقال المحامي إن من بين المفرج عنهم اليوم بدون أي شروط، المواطن الالماني بيتر شتويتنر وعلي غروي من السويد، في حين أن أحد المواطنين الاتراك المتهمين على الأٌقل سيخضع للضوابط والقيود القضائية.

وحثت ألمانيا والسويد، تركيا على اطلاق سراح الناشطين، بينما قالت منظمة العفو إن الاتهامات المتعلقة بالإرهاب "سخيفة".

وأثارت القضية صدمة في أرجاء المجتمع المدني التركي، وأضافت إلى التوترات بين أنقرة وبرلين.

وكان الناشطون يواجهون السجن لمدة تصل إلى 15 عاما حال إدانتهم.

وجرى اعتقال 10 نشطاء، بينهم مدير فرع منظمة العفو الدولية، أثناء تنظيم حلقة عمل تدريبية في مجال حقوق الإنسان في يوليو باسطنبول.

وأطلق سراح اثنين فيما بعد على ذمة القضية.

واحتجزت السلطات التركية رئيس منظمة العفو الدولية الشهر الماضي، ويواجه أيضا قضية إضافية.