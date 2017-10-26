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وزير الخارجية اليمني يلتقي المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية اليمني يلتقي المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام

12:14 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

وزير الخارجية اليمني يلتقي المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام

عبدالملك المخلافي

الرياض - أ ش أ:

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي،اليوم، مع المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام مارتن جريفتس ونائبه السفير مارك اوتي، الوضع في اليمن وامكانيات تحقيق السلام وآفاقه الممكنة وإمكانيات إعادة إحياء مشاورات السلام في اليمن.

واستعرض الوزير اليمني ما شهدته اليمن من تحولات وتحديات منذ العام 2011 ومؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته وصياغة مسودة الدستور وانقلاب تحالف الحوثي وصالح عليها وجولات الحوار المتتالية في جنيف وبييل والكويت والتي وافقت فيها الشرعية على جميع مقترحات وتصورات الأمم المتحدة للحل..مشيراً إلى تعنت الجانب الانقلابي ورفضه لكل ما قدم له.

وقال وزير الخارجية اليمني: "إن يد الحكومة لاتزال ممدودة لتحقيق السلام العادل والدائم في اليمن حرصا على شعبنا وبلدنا وقناعتنا بأن الحل السلمي في النهاية هو الحل النهائي للوضع في اليمن ووفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها".

وأشاد بجهود المعهد الأوروبي للسلام من أجل دعم الجهد الدولي للتوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن..مشيراً إلى تقارب وجهتي نظر الحكومة اليمنية مع المعهد الأوروبي للسلام بخصوص الحل في اليمن.

من جانبه عبر المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام عن سعادته باللقاء الذي يأتي في إطار التشاور وتبادل الأفكار الهادفة الى تحقيق السلام في اليمن..لافتاً أنه سيقوم بجولة في عدة عواصم غربية وعربية ثم يعود مجدداً للتشاور مع الحكومة اليمنية بخصوص الرؤية والاحتمالات التي ستتبلور بعد الجولة.

حضر اللقاء مسؤول ملفي أوروبا والأمريكيتين بمكتب وزير الخارجية اليمني السكرتير أول اوائل الهمداني، وكبير مستشاري المعهد الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا شارلز أندرو مارشال.

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Asha

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