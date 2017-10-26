10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

تصريحات عدة حول العالم، خلال 24 ساعة، كان أبرزها قول مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال إتش آر ماكماستر إن إيران تمثل عبر أذرعها العسكرية خطرا كبيرا على الاستقرار في المنطقة، واتهم وزير الخارجية الالمانى زيجمار جابريل تركيا باحتجاز ألمان كـ"رهائن" لاستخدامهم في أغراض المساومة السياسية، كما هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصينى شى جين بينج على تعيينه من جانب الحزب الشيوعي رئيسا للصين لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات.

1- ماكماستر: إيران تمثل عبر أذرعها العسكرية خطرا كبيرا على الاستقرار في المنطقة العربية

مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال إتش آر ماكماست

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال إتش آر ماكماستر، إن إيران تمثل عبر أذرعها العسكرية خطرا كبيرا على الاستقرار في المنطقة، مشيرا بالخصوص إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن.

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2- جابريل: تركيا تحتجز ألمان " كرهائن" في إطار المساومة السياسية

وزير الخارجية الالمانى زيجمار جابريل

قال وزير الخارجية الالمانى زيجمار جابريل إن تركيا تحتجز ألمان كـ"رهائن" لاستخدامهم في أغراض المساومة السياسية، كما تعتقل اثنين من الصحفيين الألمان.

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3- نائب الرئيس السوداني: دارفور آمنة وليس فيها أي حرب

النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح

أكد النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح؛ رئيس مجلس الوزراء القومي، أن دارفور الآن آمنة وليس فيها أي حرب أو حرابة.

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4- ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، إن "السعودية تقود المنطقة في سعيها للاستقرار و التنمية".

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5- رئيس وزراء فلسطين: الاستيطان يدمر حل الدولتين ويقضي على السلام

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن الاستيطان الإسرائيلي يدمر حل الدولتين ويقضي على أية فرصة للسلام في المنطقة.

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6- المسماري: الهجوم على بوابة كتيبة ليبية يحمل بصمات داعش

المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية أحمد المسماري

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، وقوع الهجوم المسلح الذي استهدف بوابة تابعة للكتيبة 152 ببوابة الـ 60 جنوب مدينة اجدابيا بشرق ليبيا.

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7- ترامب: تحدثت إلى الرئيس الصينيلتهنئته على ترقيته الاستثنائية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصينى شى جين بينج على تعيينه من جانب الحزب الشيوعي رئيسا للصين لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات.

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8- وزير الخارجية السعودي: المملكة تؤيد موقف ترامب حيال إيران

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن السعودية تؤيد موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال إيران، معتبراً أن "الاتفاق النووي يحتوي على أوجه قصور عدة".

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9- رئيس وزراء إسبانيا: المادة 155 من الدستور هي "الرد الوحيد الممكن" من أجل استعادة شرعية إقليم "كتالونيا"

رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن خطط الحكومة الرامية إلى السيطرة غير المسبوقة على الشئون الأساسية لإقليم "كتالونيا" فضلا عن وقف توجه الإقليم إلى الاستقلال يعد أمرا استثنائيا، معربا عن أمله في ألا يستمر طويلا.

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10- قرقاش: خطاب محمد بن سلمان يُحير المتطرفين ويضع المملكة في موقعها القيادي

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بخطاب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال مُنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، مُعتبرًا أنه "حيّر التطرّف والمتطرفين"، ووضع المملكة في موقعها القيادي، بما يبعث على التفاؤل في المِنطقة ككل.

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