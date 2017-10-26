إطلاق اسم شهيد هجوم سيناء على مدرسة بمسقط رأسه بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، على إطلاق اسم الشهيد "محمود أحمد عبدالعزيز دحروج" 22 عامًا، والذي استشهد ضمن ضحايا، إحدى العمليات الإرهابية في كمين نصبته عناصر إرهابية، على الطريق الدولي بالعريش، الشهر الماضي، على مدرسة المعتز الابتدائية بمسقط رأسه قرية الكفر الشرقي، التابعة لمركز الحامول.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، على تسمية رافد الطريق الدولي الذي يبدأ من كمين القرضا، حتى مرور كفر الشيخ مارًا بميدان الملك عبدالله باسم "محور 30 يونيو"، وكذا تسمية كمين القرضا باسم "كمين 30 يونيو"، وتخصيص قطعة أرض البالغ مساحتها 1350 مترًا، لصالح مديرية أمن كفر الشيخ، والمقام عليها قسم شرطة أول كفر الشيخ.

ووافق المجلس التنفيذي أيضًا على تخصيص قطعة أرض مساحتها 1250 مترًا، أرض أملاك دولة، لإقامة عليها مقر للوحدة المحلية لقرية الربع التابعة لمركز بلطيم، وتخصيص قطعة أرض مساحتها 100 متر، لصالح منطقة بريد كفر الشيخ، لإقامة مكتب بريد عليها بقرية صندلا، مقابل حق انتفاع واحد جنيه للمتر سنويًا بزيادة 10% سنويًا، وتخصيص قطعة أرض البالغ مساحتها 100 متر، أملاك دولة بقرية شباس الشهداء، لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها.