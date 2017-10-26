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دفاعا عن الشرف.. مقتل مزارع في مشاجرة بعد محاولة اغتصاب ابنته بالفيوم

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مصراوي Masrawy

دفاعا عن الشرف.. مقتل مزارع في مشاجرة بعد محاولة اغتصاب ابنته بالفيوم

11:58 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

دفاعا عن الشرف.. مقتل مزارع في مشاجرة بعد محاولة اغتصاب ابنته بالفيوم

ارشيفية

الفيوم – حسين فتحي:

سقط فلاح قتيلًا، مساء اليوم الأربعاء، في مشاجرة بعزبة الجبل التابعة لمركز إطسا بالفيوم، بسبب طفله صغيرة .

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل، مأمور مركز إطسا بمقتل "ر. أ. م" 39 عامًا، فلاح في مشاجرة بعزبة الجبل.

كشفت تحريات الرائد وائل عبدالحي، رئيس مباحث مركز إطسا، تحت إشراف العميد هيثم عطا رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، عن أن مشاجرة حدثت مساء اليوم الأربعاء، بين القتيل والمتهم، بسبب قيام "ع. م. ع" 32 عامًا، فلاح، باستدراج "م" ابنة القتيل، وعمرها 10 سنوات، ومحاولة نزع سروالها واغتصابها أثناء وجودها في الحقل، ما دفع الطفلة للهروب والصراخ، حتى وصلت لبيت أسرتها، وحدثت مشاجرة بين عائلة الطفلة، والمتهم، استخدم فيها الطرفان بنادق الخرطوش.

وأضافت التحريات، أن ابن عم المتهم، أحضر بندقية خرطوش، وصوبها ناحية والد الطفلة، الذي سقط قتيلًا في الحال.

وتم القبض على المتهم، ويدعى "عيد. ص. ع" 31 عامًا، فلاح، وبحيازته السلاح المستخدم، وأحيل المتهم لنيابة إطسا، التي تباشر تحقيقاتها.

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