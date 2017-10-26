الداخلية تحبط هجوم على قوة أمنية بالعريش.. ومقتل مسلحين

كتب - علاء عمران وأشرف سويلم:

‏‫نجحت القوات المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالطريق الساحلي بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، مساء اليوم الأربعاء، في التصدي لمحاولة هجوم خمسة أشخاص مسلحين يستقلون سيارة ربع نقل عقب قيامهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التي بادلتهم إطلاق النيران.

قالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه-، إن الهجوم أسفر عن مصرع مسلحين اثنين، وإصابة آخر وإجبار الآخرين على الفرار بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لموقع الحادث، وتم الدفع بقوات أمنية لتمشيط المنطقة وتتبع مرتكبي الواقعة.