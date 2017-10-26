أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير خارجية تونس يبحث مع السفير الأمريكي مستجدات الوضع في ليبيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير خارجية تونس يبحث مع السفير الأمريكي مستجدات الوضع في ليبيا

11:50 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

وزير خارجية تونس يبحث مع السفير الأمريكي مستجدات الوضع في ليبيا

وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي

تونس - أ ش أ:

بحث وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع السفير الأمريكي بتونس دانيال روبنستين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وعددا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها: آخر مستجدات الوضع في ليبيا، ونتائج جولة الحوار بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين التي استضافتها تونس مؤخرا.

جاء ذلك خلال لقاء الجهيناوي اليوم مع السفير الأمريكي بتونس دانيال روبنستين بمقر الوزارة، لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات التونسية الأمريكية والاستحقاقات الثنائية القادمة، بالإضافة إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجهيناوي تطلع بلاده إلى مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية مساندتها لتونس على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يتماشى وعراقة أواصر الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، منوها بدعم الولايات المتحدة المتواصل لتونس، ومساندتها للجهود التي تبذلها لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية الراهنة.

من جهته، قال السفير الأمريكي بتونس دانيال روبنستين، إن بلاده تدرك جيدا متطلبات المرحلة الراهنة في تونس، واستعدادها لمواصلة مساندة المساعي المبذولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية، مشددا على أن استمرار التعاون الثنائي يعد من ثوابت السياسة الأمريكية.

وحول الملف الليبي، أكد السفير الأمريكي دعم بلاده للمسار السياسي الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة، ومساندة دول الجوار الرئيسية الثلاث تونس ومصر والجزائر لهذا الملف.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قتيلان بهجوم في شرق ليبيا

    أخبار

  • لـ "فرانس 24": الإرهابيون سيتوجهون إلى وليبيا بعد سوريا

    أخبار

  • قصة صحفية سويسرية تركت بلدها للعيش في تونس

    أخبار

  • الداخلية التونسية: اعتقال وسيط لتهريب تكفيريين إلى إيطاليا

    أخبار

إعلان

e272a894b7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة