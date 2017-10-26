وزير خارجية تونس يبحث مع السفير الأمريكي مستجدات الوضع في ليبيا

تونس - أ ش أ:

بحث وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع السفير الأمريكي بتونس دانيال روبنستين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وعددا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها: آخر مستجدات الوضع في ليبيا، ونتائج جولة الحوار بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين التي استضافتها تونس مؤخرا.

جاء ذلك خلال لقاء الجهيناوي اليوم مع السفير الأمريكي بتونس دانيال روبنستين بمقر الوزارة، لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات التونسية الأمريكية والاستحقاقات الثنائية القادمة، بالإضافة إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجهيناوي تطلع بلاده إلى مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية مساندتها لتونس على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يتماشى وعراقة أواصر الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، منوها بدعم الولايات المتحدة المتواصل لتونس، ومساندتها للجهود التي تبذلها لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية الراهنة.

من جهته، قال السفير الأمريكي بتونس دانيال روبنستين، إن بلاده تدرك جيدا متطلبات المرحلة الراهنة في تونس، واستعدادها لمواصلة مساندة المساعي المبذولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية، مشددا على أن استمرار التعاون الثنائي يعد من ثوابت السياسة الأمريكية.

وحول الملف الليبي، أكد السفير الأمريكي دعم بلاده للمسار السياسي الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة، ومساندة دول الجوار الرئيسية الثلاث تونس ومصر والجزائر لهذا الملف.