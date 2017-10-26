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مجلس النواب الأمريكي يقرر فرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني

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مصراوي Masrawy

مجلس النواب الأمريكي يقرر فرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني

11:48 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

مجلس النواب الأمريكي يقرر فرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني

مجلس النواب الأمريكي

واشنطن - أ ش أ:

أقر مجلس النواب الأمريكي، 3 مشروعات قوانين تفرض عقوبات على حزب الله اللبناني، وتتضمن العمل على تجفيف منابع تمويله.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية ، مساء اليوم الأربعاء، أن المجلس صوت بالإجماع على 3 مشروعات قوانين، من أجل إرسالها إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليها لتصبح نافذة.

وتستهدف القوانين الجديدة التمويل الدولي لحزب الله واستخدامها للمدنيين كدروع بشرية، ومن المقرر أن يصوت المجلس غدا على مشروع قانون رابع يستهدف مزيدا من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني.

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