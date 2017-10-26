روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

كييف - (د ب أ):

سمحت روسيا لاثنين من قادة التتار في شبه جزيرة القرم، أدينا بتنظيم أعمال شغب جماعية وانفصالية، بمغادرة البلاد إلى تركيا.

وأعرب الرئيس الاوكرانى بترو بوروشينكو اليوم عن شكره للرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى كان فى كييف فى زيارة رسمية قبل أسبوعين للوساطة في إطلاق سراحهما.

وفي مطلع سبتمبر الماضي، حكم بالسجن 8 سنوات على أحمد تشيجوز (52 عاما) بتهمة تنظيم أعمال شغب جماعية من قبل محكمة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا، بعد أن اطاحت كييف برئيسها الموالي لروسيا في عام 2014.

وقضت المحكمة على إلمي أوميروف (60 عاما) بالسجن لمدة عامين لترويجها أفكارا انفصالية، في الشهر الماضي أيضا.

وتدهورت العلاقات بين روسيا واوكرانيا الى ادنى مستوى لها في السنوات الاخيرة.

ويقاتل الجيش الأوكراني المتمردين الذين تدعمهم روسيا على مدى السنوات الثلاث الماضية في المنطقتين الشرقيتين اللتين تقعان على الحدود مع روسيا.