أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

11:47 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الاوكرانى بترو بوروشينكو

كييف - (د ب أ):

سمحت روسيا لاثنين من قادة التتار في شبه جزيرة القرم، أدينا بتنظيم أعمال شغب جماعية وانفصالية، بمغادرة البلاد إلى تركيا.

وأعرب الرئيس الاوكرانى بترو بوروشينكو اليوم عن شكره للرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى كان فى كييف فى زيارة رسمية قبل أسبوعين للوساطة في إطلاق سراحهما.

وفي مطلع سبتمبر الماضي، حكم بالسجن 8 سنوات على أحمد تشيجوز (52 عاما) بتهمة تنظيم أعمال شغب جماعية من قبل محكمة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا، بعد أن اطاحت كييف برئيسها الموالي لروسيا في عام 2014.

وقضت المحكمة على إلمي أوميروف (60 عاما) بالسجن لمدة عامين لترويجها أفكارا انفصالية، في الشهر الماضي أيضا.

وتدهورت العلاقات بين روسيا واوكرانيا الى ادنى مستوى لها في السنوات الاخيرة.

ويقاتل الجيش الأوكراني المتمردين الذين تدعمهم روسيا على مدى السنوات الثلاث الماضية في المنطقتين الشرقيتين اللتين تقعان على الحدود مع روسيا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​رويترز: مقتل شخص وإصابة ثلاثة في انفجار بأوكرانيا

    أخبار

  • مصادر تؤكد أن حادث الهجوم على الشرطة الروسية ليس إرهابيا

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

    أخبار

إعلان

6fd83048ce.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا