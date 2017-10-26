رئيس الوزراء العراقي يصل طهران في زيارة رسمية

طهران - (د ب ا):

وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى طهران، مساء اليوم الاربعاء، في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على رأس وفد رفيع المستوى.

ومن المقرر أن يلتقي العبادي خلال هذه الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأهم القضايت ذات الاهتمام المشترك،بحسب وكالة أنباء فارس.

وتأتي زيارة العبادي لإيران عقب محادثات اجراها في تركيا مع رئيس الأخيرة رجب طيب أردوغان تناولت سبل تعزيز التعاون وتبادل المصالح بما يخدم الشعبين والبلدين ، وفي مقدمتها مواجهة الارهاب وقضايا المياه والنفط والطاقة والمنافذ الحدودية والتبادل التجاري والتعاون الثقافي والسياحي.

يذكر أن العراق وتركيا وإيران رفضت بشدة استفتاء انفصال أقليم كردستان، واتخذت اجراءات اقتصادية مشتركة إضافة إلى اجراء مناورات عراقية أيرانية، وعراقية تركية.