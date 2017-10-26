أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير خارجية السودان: سلفاكير يبدأ زيارة رسمية للخرطوم الثلاثاء المقبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير خارجية السودان: سلفاكير يبدأ زيارة رسمية للخرطوم الثلاثاء المقبل

11:41 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

وزير خارجية السودان: سلفاكير يبدأ زيارة رسمية للخرطوم الثلاثاء المقبل

الدكتور إبراهيم غندور

الخرطوم - أ ش أ:

أعلن وزير الخارجية السوداني، الدكتور إبراهيم غندور، أن رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت سيبدأ زيارة رسمية إلى الخرطوم الثلاثاء المقبل.

وقال غندور ، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن سلفاكير سيناقش مع نظيره السوداني عمر البشير، حزمة من القضايا ذات الاهتمام المشترك أبرزها ملتقى السلام والأمن في دولة جنوب السودان .

وينتظر أن يبحث الرئيسان كذلك مسار تنفيذ اتفاق التعاون الذي وقعه البلدان في عام 2012 .

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرئيس السوداني يعود لبلاده بعد جولة خليجية

    أخبار

  • الولايات المتحدة تهدد جنوب السودان بقطع المساعدات

    أخبار

  • مقتل وإصابة 6 أشخاص في سطو مسلح جنوب دارفور

    أخبار

  • وفاة المتحدث الرسمي باسم المعارضة في جنوب السودان

    أخبار

إعلان

467c9a69b8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات