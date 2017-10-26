وزير خارجية السودان: سلفاكير يبدأ زيارة رسمية للخرطوم الثلاثاء المقبل
وزير خارجية السودان: سلفاكير يبدأ زيارة رسمية للخرطوم الثلاثاء المقبل
11:41 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
الدكتور إبراهيم غندور
الخرطوم - أ ش أ:
أعلن وزير الخارجية السوداني، الدكتور إبراهيم غندور، أن رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت سيبدأ زيارة رسمية إلى الخرطوم الثلاثاء المقبل.
وقال غندور ، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن سلفاكير سيناقش مع نظيره السوداني عمر البشير، حزمة من القضايا ذات الاهتمام المشترك أبرزها ملتقى السلام والأمن في دولة جنوب السودان .
وينتظر أن يبحث الرئيسان كذلك مسار تنفيذ اتفاق التعاون الذي وقعه البلدان في عام 2012 .
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