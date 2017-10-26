رئيس جامعة حلوان يفوز بمنصب نائب الرئيس لمؤتمر الجامعات الفرانكفونية

كتب- محمد قاسم:

فاز الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بمنصب نائب الرئيس لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية بالشرق الأوسط.

وهنأ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، "نجم" بمناسبة فوزه بالمنصب نائب الرئيس لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية بالشرق الأوسط، متمنيًا له التوفيق والنجاح في إدارة المؤتمر خلال الفترة القادمة.

وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان صحفي، إن مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية بالشرق الأوسط، يقوم بوضع سياسات التعاون بين الجامعات الفرانكفونية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يهتم بقضايا تمويل البحث العلمي والعلاقات والشراكات المختلفة بين الجامعات، فضلا عن قيامه بدعم تكنولوجيا المعلومات والبرامج الجديدة بالجامعات والتي تدرس باللغة الفرنسية وعمل الدورات التدريبية لتدريس المقررات باللغة المتخصصة سواء في فرنسا أو من خلال مقار الوكالة الجامعية للفرانكوفونية في الشرق الأوسط.