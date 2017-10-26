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قرينة الرئيس التشادي تغادر القاهرة بعد المشاركة بمؤتمر "رائدات الأعمال"

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مصراوي Masrawy

قرينة الرئيس التشادي تغادر القاهرة بعد المشاركة بمؤتمر "رائدات الأعمال"

11:41 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

الرئيس التشادي هندا اتنو

كتب - طه عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، قرينة الرئيس التشادي "هندا اتنو"، متوجهة إلى بلادها بعد زيارة استغرقت عدة أيام، شاركت خلالها بمؤتمر رائدات الأعمال.

والتقت قرينة الرئيس التشادي بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالإضافة إلى عدد من المسئولين، وتم إنهاء إجراءات سفرها على طائرة خاصة، وكان في وداعها عدد من الدبلوماسيين العاملين في سفرة تشاد بالقاهرة.

وانطلقت أمس، فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر التخطيط الإستراتيجي لريادة الأعمال، بمشاركة العديد من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بمكتبة الإسكندرية.

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